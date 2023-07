Arturo Vidal le lanza un duro dardo a Jorge Sampaoli

Arturo Vidal conversó con los Tenores de Radio ADN, el King no lo pasa bien en Brasil, el formado en Colo Colo perdió terreno en el Flamengo que conduce técnicamente Jorge Sampaoli, Vidal está dolido con las determinaciones del DT: “De lo único que no quiero hablar es de eso. No me interesa hablar con él”.

Vidal le lanza un duro mensaje: “No lo digo en mal sentido sino que tengo que respetarle. Antes lo pasamos bien, fuimos felices, pero ahora él es el entrenador y no me aprovecharía de eso. Dejo que haga su trabajo y él verá cuándo me va a colocar. Si tenemos que hablar vamos a hablar de otros temas fuera del fútbol”, explicó el ex Barcelona.

El ex Inter no tiene dudas sobre su nivel: "me vine de Europa bien. Este nivel sudamericano todavía no me pasa por encima, el fútbol brasileño tampoco. Todavía siento que puedo jugar a este nivel”.

Finalmente, el bicampeón de América dejó claro que no está conforme con su presente el Flamengo: “Claramente tengo que estar en un equipo que esté jugando todos los partidos. Creo que todavía me queda para seguir disfrutando del buen nivel, de estar peleando la Libertadores y el resto de los campeonatos. No me quiero relajar en ese sentido”.

Vidal no tiene claro su futuro: “Yo tengo contrato, no puedo terminarlo antes. Estoy seguro de que iré a un equipo que me quiera”, profundiza. Eso sí, reitera que, por el momento, ve lejano el retorno a Chile. “A Colo Colo lo amo. Toda mi gente es del club, pero no por eso voy a volver. Tiene que ser un proyecto serio, y ellos me tienen que buscar. Todavía estoy para luchar, pelear la Copa Libertadores”, sostiene, por ejemplo, respecto de la opción de retornar al club en que se formó.