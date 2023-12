¿Arturo Vidal le cierra la puerta a Colo Colo para el 2024?

Arturo Vidal se encuentra en nuestro país recuperándose de una operación en su rodilla, tras una lesión sufrida defendiendo a La Roja. En el tiempo que lleva aquí, se le ha vinculado constantemente con Colo Colo para la próxima temporada, donde además él ha repetido en distintas oportunidades que su sueño es regresar al cacique y ganar la Copa Libertadores.

Pero en las últimas semanas, lo que parecía ser un romance de telenovela, pasó a ser un triángulo amoroso, ya que Boca Juniors entró en el medio y seduce al King con una muy buena oferta. El mismo Juan Román Riquelme, señaló que Arturo Vidal sería perfecto para vestir la camiseta del cuadro argentino.

Cabe señalar que Arturo Vidal mantiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta final de año, donde todo apunta a que no será renovado por el cuadro brasileño y desde el 2024 podrá negociar como agente libre con cualquier club que quiera contar con sus servicios. Ahora bien, El King entregó unas declaraciones que podrían entregar nuevas luces sobre su posible futuro.

Todo esto lo realizó a través de una transmisión vía twitch, donde Arturo Vidal le respondió a algunos fanáticos sobre su regreso al cacique. "Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren, no depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Tengo claro que estando o no voy a ser colocolino de toda la vida".

Sumado a estas declaraciones, durante la semana Arturo Vidal también causó sorpresa en sus redes sociales, al subir unas fotos de él vistiendo un conjunto con los colores característicos de Boca Juniors, azul y amarillo. Esto más sus recientes palabras, podrían hacer pensar que se aleja cada vez más de Colo Colo y se posiciona mucho más cerca de Argentina.