Arturo Vidal lanzó una bomba respecto a su futuro en las canchas

Arturo Vidal sacó la voz en su arribo a Chile para ser parte de los amistosos de la Roja de todos que afrontará en junio. De entrada, el formando en Macul se refirió a su futuro profesional: “tengo contrato hasta diciembre, pero claramente no seguiré en Brasil después de eso“.

¿Vuelve al Cacique?

“El hincha de Colo Colo se ilusiona, pero tengo contrato, estoy feliz, disfruto y no es el momento porque sería una falta de respeto. Cuando esté libre diré lo que pienso y lo que quiero”, complementó el ex Barcelona.

Arturo Vidal no seguirá en el Flamengo el próximo año.

Tras esa aclaración, el Rey deja en claro que “ahora quiero hablar de la selección, quiero ser campeón con Flamengo en los tres campeonatos“.

Respecto a su irregularidad en el ‘Mengao’, Vidal indicó que “claramente para la gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica que hay que aceptar, no la comparto, pero es lo que el entrenador (Jorge Sampaoli) quiere”.

Ahora, Arturo Vidal se podrá enfocar en el próximo desafío con la Roja de todos. Tras no estar presente del triunfo de 3-0 ante Cuba, el King asoma como titular este viernes 16 de junio ante República Dominicana desde las 20:30 horas y también ante Bolivia el martes 20 desde las 20:00 horas.