Desde que llegó a Colo Colo Arturo Vidal ha sido fuertemente criticado por la prensa en más de una ocasión. Los mensajes que envía en sus redes sociales han sido los principales aspectos que no le han dejado pasar por alto durante los últimos meses, motivo por que el "King" aprovechó la entrevista postpartido para enfrentarlos en vivo y en directo.

Al ser preguntado sobre su estado físico, un molesto Vidal respondió que "ojalá ustedes se preocuparan de eso y no se preocupen de mis redes sociales, porque de lo único que hablan es de las redes sociales. Estoy bien, claramente es difícil después de cinco meses sin tantos partidos, nunca uno después de tanto tiempo puede jugar o estar al cien por ciento".

En esa misma línea agregó que "claramente trato de apoyar o de los minutos que de el profe en poner experiencia, dar la calma. Todavía no estoy al cien por ciento, pero con el pasar de los partidos me voy a sentir mejor. Después del partido del domingo tengo dos semanas para prepararme bien, arreglar la musculatura y después no parar más hasta fin de año".

Quizás te pueda interesar: Almirón le envía mensaje a la U tras clasificación de Colo Colo en Libertadores

Arturo Vidal cargó fuerte contra la prensa.

Finalmente, sobre la clasificación el volante dijo que "concretamos el primer paso que era meter a Colo Colo en la Libertadores. Este año queremos pelear por todo y era muy importante clasificar. Jugamos con dos equipos muy duros y lo pudimos lograr. Esto nos da tranquilidad para lo que viene, ahora a preocuparse del campeonato no más".

Es así como Arturo Vidal aprovechó las cámaras tras la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores y cargó fuerte contra la prensa, todo esto después de que critiquen constantemente sus mensajes en redes sociales. Ahora el bicampeón de América debe enfocarse en enfrentar a Coquimbo Unido por el torneo nacional.