Arturo Vidal explota contra sus críticos: "son todos Chunchos"

Arturo Vidal reaccionó a los comentarios que recibió en su contra tras sus duras palabras a Jorge Sampaoli. Los cibernautas llenaron su Instagram de mensajes "violentos".

“Me siento muy feliz. Siempre estuve preparado para jugar, solamente que me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores”, expresó en su debur con la camiseta del Athletico Paranaense.

En conferencia de prensa comentó que: "Para mí lo de Sampaoli es un tema cerrado. Ahora me di cuenta de lo que mucha gente me decía de quién era, nunca hice caso”, lanzó

El formado en Colo Colo siguió explicando su postura: “Ahora me di cuenta de la persona que es, del entrenador que es y la verdad me siento feliz de ya no estar con él”.

Tras sus palabras en contra del ex entrenador de la U, vino una ola de mensajes de hinchas azules que cuestionaron duramente la frase del King en contra del DT: “Son chunchos todos”, comentó Vidal en una publicación que subió a Instagram y que se llenó de comentarios.

Vidal en su cuenta de Instagram.

El periodista Martín Liberman también se subió al carro para criticar al volante chileno.

"El dolor que genera que te digan en la cara que no les servís. Que no te van a utilizar. Un desagradecido el rey! Como le va a decir perdedor al DT que lo sacó campeón de América? Insólito", lanzó el colorado en Twitter.

Pero no fue lo único que dijo, ya que expresó que: "habla mal de Sampaoli porque le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Le dice perdedor a quien lo ayudo a ser campeón de América como DT. Mucho peor es no tener memoria y no recordar que le perdonó haber chocado alcoholizado en plena Copa 2015. ¿Qué opinan?".