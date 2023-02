Arturo Vidal fue protagonista de una nueva polémica en Brasil. Esta vez el futbolista chileno hizo noticia por un feroz berrinche en la banca del Flamengo, al no ingresar al campo de juego en el partido ante Boavista, por el Campeonato Carioca.

A través de una publicación en su cuenta en Twitter, el “King” partió expresando lo siguiente: “Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego”.

“Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera. Sé que a veces mi temperamento me gana”, continuó.

“He venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia. Sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos”.

Para rematar, el formado en Colo-Colo quien tiene contrato con el “Fla” hasta diciembre de 2023, sostuvo que “seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, porque así soy yo. Un guerrero”.

Arturo Vidal así reacciono al no entrar en el duelo de Flamengo ante el Boavista por el torneo Carioca. #Flamengopic.twitter.com/UKOb2rAi4K — Tendencia Futbol (@_JogaBonito_10) February 2, 2023