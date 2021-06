Arturo Vidal es ninguneado por la prensa italiana: "Juega poco y mal"

Después de una serie de acontecimientos, todo parece indicar que Arturo Vidal estaría viviendo sus últimas horas en el Inter de Milán.

Arturo Vidal no tuvo un buen desempeño en su primera temporada con la camiseta del Inter de Milán. Motivo por el cual su continuidad en el cuadro lombardo podría terminar antes del año, después de llegar en septiembre de 2020.

La misma noticia se viene manejando hace un tiempo, pese a eso, en esta pasada desde Italia le bajan el perfil a la importancia del "King" en el equipo. Realizando una declaración que evidencia el rechazo existente contra su figura en los medios del país de la bota.

De esta manera, La Gazzetta Dello Sport se refirió a las posibilidades de que el volante chileno salga del equipo nerazzurri. Esto porque manejaría ofertas del Galatasaray, Besiktas y Trabzonspor de Turquía. Junto a ser sondeado por el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.

Junto con eso, en la misma publicación reconocen el papel del mediocampista de 34 años. "Sigue siendo un elemento básico de Roja pero ya no forma parte de los planes del Inter". "Arturo Vidal juega poco y mal pero todavía se habla de él", comienza relatando la nota del citado medio.

A pesar de los rumores que los desvinculan del Inter, agregaron que Arturo Vidal todavía querría seguir en los lombardos. "Por motivos técnicos, personales y sobre todo económicos, el club ha hecho saber al entorno del chileno que busque otro equipo".

"Pero la sensación es que Arturo pretende quedarse. Gracias a otros dos años de contrato, a 7 millones netos por temporada", complementan desde el Viejo Continente.

Para finalizar, cabe destacar que lo último que habló el "King" con respecto a su futuro fue hace poco. En dicha oportunidad se refirió a la posibilidad de reforzar al América de México. Lo que aclaró en conversación con TUDN Deportes.

"Tenemos que ver. Siempre he dicho que me gusta México y que me gusta el América. Ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes. Tengo contrato con el Inter de Milán y seguiré haciendo mi carrera ahí. Si en algún momento se me da, feliz".