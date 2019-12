¡¡TAJANTE!! La frase de Arturo Vidal para definir el equipo dónde jugará el 2020

En medio de la lluvia de informaciones sobre un traspaso desde Barcelona, Arturo Vidal habló fuerte y claro para decir dónde quiere jugar este 2020.

Cabe recordar que durante las próximas horas se podría confirmar la oferta oficial que el Inter de Milán realizará por el King, para ser la gran estrella del equipo de Antonio Conte.

“Es un tema que se lo dejó a otra persona. No me preocupo de eso y menos ahora que estoy en mis días de descanso”, señaló el volante chileno al llegar al Aeropuerto de Pudahuel.

Sin embargo, metros más allá de donde habló con la prensa, Arturo Vidal le contestó a un hincha que le preguntó dónde quería jugar el próximo año.

“Donde me valoren”, le respondió, dejando en claro que no quiere seguir en Barcelona pues pese a que siempre rinde e incluso hace goles, el DT Ernesto Valverde no lo tiene considerado como titular.