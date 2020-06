El volante del Barcelona se volvió a referir a las críticas que recibe en las redes sociales.

En entrevista con el periódico, el futbolista chileno dijo que "cuando estoy allí (en Chile) es una relación genial. Donde voy la gente me admira mucho, por cómo soy y porque me ven realmente que soy humilde. Saben que vengo de uno de los barrios más pobres y así me lo hacen sentir".

"No es como cuando uno ve las cosas de Internet y las redes sociales donde la gente te maltrata mucho y comenta cosas que, realmente, no son la realidad. La realidad es cuando estoy en mi país y pisas la calle o paseas por la plaza y te saludan con cariño. Eso es muy diferente a lo que se ve en Twitter, Instagram...", aseguró.

"Siempre traté de seguir mi línea, con muchos errores, como cualquier ser humano. Pero a la hora de jugar soy un profesional del fútbol, aunque como cualquier persona normal cometa errores. A veces, lo hago bien; a veces, mal. Así es la vida. Pero siempre, siempre recuerdo de donde vengo", profundizó.

Sobre el supeusto interés del Inter de Milán, Vidal cree que: "con Antonio Conte (DT de Inter de Milan) tenemos muy buena relación. Sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero acá. Que la gente confíe, nos quedan dos meses y espero esa confianza".

"Quedan dos meses (de contrato). Pero quiero sentirme importante y si no... Si no uno tiene que mirar por su carrera. En Barcelona estoy espectacular, mi familia es feliz y tengo muy buenos compañeros", cerró.