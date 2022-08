Arturo Vidal: “Después de Flamengo, claramente me gustaría ir a Colo Colo”

El King conversó con el canal oficial de Copa Libertadores. Además de analizar su presente en Flamengo, el “Rey Arturo” abrió la esperanza para los hinchas del Cacique.

“No sé cuando, no lo tengo claro. Estoy feliz en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando, ganando títulos, que a eso vine. Después, claramente me gustaría ir a Colo Colo“, explicó Arturo Vidal, que valoró todo lo que significa el elenco albo para su carrera.

“Es mucho, el que me abrió las puertas, el que me enseñó todo lo que soy profesionalmente. Empecé muy joven, a los 12 años, y salí a los 19, hecho, con la mentalidad de que para ser profesional en Colo Colo tienes que ser fuerte de mente y ser un ganador. Si no, no puedes ser futbolista”, cerró el volante de 35 años.