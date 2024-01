En las últimas semanas las miradas estuvieron puestas en Arturo Vidal, quien luego de largas negociaciones finalmente selló su esperado regreso a Colo Colo. Tras 17 años jugando fuera de Chile, el King volvió para vestir nuevamente la camiseta de los albos con la que redebutaría el próximo sábado 27 de enero a las 21:00 horas ante Everton.

Durante su paso por el extranjero, el crack de la Roja pasó por clubes como Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Athletico Paranaense. En esta trayectoria, el King Arturo hizo grandes amistades y hasta el día de hoy comparte palabras con sus excompañeros.

Así lo dejó en evidencia el volante del Cacique, quien sorprendió al revelar que el mismísimo Lionel Messi le envió un mensaje por su retorno al club de Macul. "Con algunos hice amistades increíbles. Tengo muchos teléfonos", comenzó diciendo el mediocampista sobre sus contactos en el mundo del fútbol.

Vidal detalló que tiene los números de "Leo Messi, James (Rodríguez), (Franck) Ribéry, (Gianluigi) Buffon, (Andrea) Pirlo, Xabi Alonso. De todos los compañeros que tuve tengo los teléfonos", agregando que "todavía hablo con Leo. Me felicitó por llegar acá (…) Leo (Messi), Luis (Suárez), Jordi (Alba). Todavía hablamos. Tenemos un grupo y me felicitaron por llegar a Colo Colo".

Esta no es la primera vez que Messi se dirige a Arturo Vidal, pues cuando el chileno partió de Barcelona a Inter, el astro argentino le dedicó un emotivo mensaje: "Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía".

"Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, Arturo. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro", añadió.

Te puede interesar: Afirman que Jorge Valdivia y Maite Orsini gritarán su amor a los cuatro vientos de una especial manera