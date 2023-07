Arturo Vidal defiende con todo a su amigo Felicevich

Arturo Vidal junto a el Poeta Orellana empezaron un diálogo que terminó en duros términos hacia Juan Cristóbal Guarello. A través de Twitch, ambos jugadores le dieron con todo al comunicador por tratar mal a Fernando Felicevich.

“Me preguntan por Felicevich. Es el mejor. Los hueones (sic) tratan de dejarlo mal siempre. Hueones envidiosos. No se preguntan quién ha sacado todos los jugadores chilenos a Europa. Quién los tiene en los mejores equipos del mundo”, expresó Vidal.

“Dicen que le quita jugadores a otros representantes. Los mismos cabros chicos llegan llorando a la oficina para que los vendan para afuera. Eso es lo que no entienden”, agregó el exjugador de Universidad Católica. “Creen que Fer, anda robando”, añadió Vidal con una risa.

Ambos jugadores son representados por Felicevich.

Los insultos no pararon en contra del rostro de Canal 13: “Ese culiao (sic) con suerte sabe caminar el embarao ese. Es terrible”, agrega Vidal, mientras que Orellana sacando la voz como nunca antes se le escuchó ni siquiera en una conferencia remató con “no está ni titulado de periodista ese CTM (sic)”.



Para cerrar, el ex jugador de la UC no tuvo piedad con Guarello: “Dicen que nosotros incentivámos a los más jóvenes para que firmes, están locos. Son más weones. ¡Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao (sic)!… ¡No jugó nunca a la pelota el malo CTM! Dele hablando de fútbol y no sabe lo que es un estadio el culiao”, manifestó Orellana con firmeza.