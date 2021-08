Arturo Vidal compartió emotiva arenga para seguir en Inter de Milán

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, utilizó sus redes sociales para arengar a su equipo en la previa del debut en la Serie A ante el Genoa.

Este sábado comenzará la nueva temporada de la Serie A, y el actual campeón Inter de Milán saldrá a defender su condición. Y en este nuevo torneo pretende ir por el bicampeonato, y después de una intensa espera se supo que Arturo Vidal y Alexis Sánchez seguirán en el club.

Tanto el “King” como el “Niño Maravilla” continuarán en el plantel que ahora dirige Simone Inzaghi tras la repentina salida de Antonio Conte tras ganar el trofeo. Y ante eso el oriundo de San Joaquín calentó lo que será el debut nerazzurro en el Calcio.

El bicampeón de América con la Selección Chilena ya se prepara para el duelo de este sábado a las 12:30 horas de Chile. Y como es costumbre en él, utilizó sus redes sociales para compartir un motivador mensaje con sus más de 15 millones de seguidores.

Te puede interesar: Arturo Vidal sorprendió con tierno saludo a su madre en televisión

"No nací listo, tuve que prepararme. Enfrentar momentos difíciles, sobrepasar obstáculos y aprender a ignorar los que no creyeron en mí", comenzó disparando el histórico jugador de La Roja y ex mediocampista del Bayer Múnich y Bareclona.

"Llegó la hora de arrancar un nuevo reto, estamos de vuelta, New beginnings #ForzaInter", complementó el “22” del Inter. Cabe recordar que el ex Colo Colo no tuvo el desempeño esperado en su primera temporada en su segundo paso por Italia, lo que llevó a que fuera considerado para salir del equipo.

Ahora, el propietario de Rodelindo Román buscará, primero, ganarse la confianza del nuevo estratega del Inter. Y tras eso pretenderá poder tener más continuidad en el flamante campeón italiano, y ahora seguramente también esperará que las lesiones no le afecten tanto como la temporada pasada.