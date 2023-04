Arturo Vidal celebró curioso hito en sus redes sociales

El King se mostró muy contento en sus distintas plataformas digitales, ya que el volante del Flamengo alcanzó el gran número de 20 millones de seguidores en Instagram.

"Primero que todo, agradezco a todos quienes me han apoyado y seguido a lo largo de mi carrera, hemos llegado a los 20 millones de seguidores. Lo que me genera un inmenso agradecimiento por el cariño que cada uno de ustedes me demuestran, seguiré dejando el alma en lo que hago para que así cada uno de ustedes se sienta orgullosos de mi... GRACIAS INFINITAS!!!".

El volante nacional no está en su mejor nivel como futbolista como le ha pasado en buena parte de su estancia en el Flamengo. Al menos, eso parecen reclamar los hinchas y, ahora, la dirigencia brasileña.