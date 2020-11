Arturo Vidal calentó duelo ante Real Madrid y quiere celebrar con Inter y Barcelona

Arturo Vidal volverá a enfrentar a un clásico rival para él, el Real Madrid, y antes del partido declaró que le gustaría festejar con los hinchas del Inter y Barcelona.

Hoy desde las 17:00 horas se vivirá un increíble partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Por el Grupo B, chocarán en la tercera fecha el Inter de Milán, de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, contra el decaído Real Madrid, que viene de perder contra el Shaktar y empatar con el Mönchengladbach.

Para el Rey Arturo, este es un duelo que siempre lo hace sacar su mejor potencial, por la rivalidad existente entre el chileno y el conjunto merengue. Y en la previa del duelo, el todoterreno de la Selección Chilena habló en conferencia de prensa junto a su entrenador, Antonio Conte.

"Espero que pueda celebrar la victoria con los seguidores del Inter y los del Barça. Pasé dos grandes años allí y es un partido muy lindo de jugar", declaró con maldad el ex Juventus.

De la misma manera, también reconoció que "para nosotros, sea el Campeonato o la Champions, todos los partidos son como una final. Será un partido muy intenso,siempre es agradable encontrarse con un equipo fuerte como Real Madrid pero para nosotros todos los retos son como una final. Es un buen partido, contra un equipo al que me he enfrentado varias veces, tenemos que darlo todo".

"Un partido de Champions siempre es importante, pero el duelo ante el Real Madrid, también por las necesidades con las que ambos llegamos, es determinante y daremos todo para poder ganar", añadió Vidal.

Con respecto a su sentir sobre sus primeros meses en Inter de Milán, confesó que "estoy feliz de estar aquí y de hacer lo que me pide el entrenador. Sí, antes marcaba muchos goles, ahora tengo que darlo todo, hacer lo que me pida el DT, siempre poniendo al equipo por delante".

"Aún no he marcado en el Inter, pero estoy haciendo lo que me pide el entrenador y trabajo cada día para poder ayudar al equipo en esa y otras facetas", concluyó el bi campeón de América.