¡¡BOMBAZO!! En Europa confirman el futuro de Arturo Vidal para este 2020

Este jueves será un día clave para dirimir en qué equipo jugará Arturo Vidal el próximo año y es prácticamente un hecho que se marchará de Barcelona.

Arturo Vidal podría tener hoy mismo su futuro confirmado luego que los medios de Europa informaran que este jueves será el día clave para saber qué sucederá con él este 2020.

Según publicó el Diario Sport, “el Inter de Milán lleva tiempo interesado en Arturo Vidal, pero aún no tiene clara la fórmula para afrontar el fichaje del chileno. Sin embargo esto no durará mucho, ya que antes de que termine el año los italianos darán su respuesta definitiva al conjunto azulgrana. No van a ser unas negociaciones fáciles, y veremos por cual de las dos variables que a día de hoy son posibles optan los 'nerazzurri'”.

“La primera opción estaría más cerca de lo que pretende el Barça, y consiste en un traspaso normal y corriente. El valor en el que se ha tasado a Vidal ronda los 25 millones de euros, y si el Inter ofreciera pagar esta cantidad los azulgranas se plantearían dar salida a uno de los revulsivos habituales de Valverde”, añadió el medio hispano.

Por su parte, Corriere dello Sport aseguró que este mismo jueves, el Inter de Milán realizará su “única oferta” por Arturo Vidal, pero también dicen que desde Inglaterra algo tendrán que decir.

Esto, porque el Chelsea se entusiasmó con la idea de contar con el King y también harían gestiones.

Lo cierto es que el formado en Colo Colo no seguirá en Barcelona este 2020.