Arturo Vidal avisa su regreso a Colo Colo tras celebración con el plantel

En un duelo que era considerado una final, Colo Colo se impuso de sobremanera en el estadio monumental y venció de manera categórica al actual puntero del campeonato Cobresal, por un abultado 6-0. Con esto se mantiene en la pelea por el título, mientras gana confianza en su juego. Uno de los más felices con el resultad fue Arturo Vidal, quien estuvo presente en el recinto deportivo.

El Rey no pasó desapercibido y captó la mirada de la mayoría de los presentes tras ubicarse en uno de los palcos del estadio para precensiar la victoria de Colo Colo. Además, tras el encuentro, bajó directamente a los camarines para festejar junto a los jugadores, donde aprovechó de compartir fotografías del momento y mandar un esperanzador mensaje a los hinchas albos.

“Esto es maravilloso, esta es mi casa. Claro que me dan ganas de volver, ver a la gente así, el cariño que se siente y los compañeros acá. Siempre lo he dicho, si se da la posibilidad no voy a dudar en venir”, declaró a través de sus redes sociales Vidal, quien no deja de destacar su intención de volver al cacique y meter presión directa a la directiva para preparar su regreso.

Además, sobre el momento en que se podría dar su retorno, el actual jugador que milita en la liga brasileña señaló que, “no hay plazo, no miro a futuro, voy paso a paso. Claramente me gustaría volver a mi casa, pero el tiempo lo dirá. Yo ahora sigo con mi recuperación, para así volver de la mejor manera y ahí ver lo que se viene”.

Cabe recordar que el seleccionado nacional se está recuperando de una intervención en su rodilla por una lesión en su última participación con Chile en el inicio de las clasificatorias. Sumado a esto, Arturo Vidal mantiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta diciembre, por lo que su posible retorno, de darse, no sería hasta el próximo año.