Arturo Vidal ataca a Universidad de Chile: "No sirve para nada la U"

Arturo Vidal se mantiene en nuestro país recuperándose de una operación en su rodilla tras una lesión sufrida con la selección chilena. Todo esto en medio de los rumores de su futuro, donde no se tiene claro si volverá a Colo Colo o aceptará la interesante oferta de Boca Juniors para contar con sus servicios la próxima temporada.

El King actualmente milita en el Athletico Paranaense de Brasil, donde mantiene contrato hasta fin de año. Además de esto, todo apunta a que no será renovado su vínculo con el equipo, por lo que la próxima temporada podrá negociar su llegada a otro equipo como agente libre, algo que siempre facilita las negociaciones.

Además de lo anterior, Arturo Vidal está siendo noticia constantemente en nuestro país a raíz de sus transmisiones en vivo vía twitch, donde en esta oportunidad nuevamente se le vio atacando a Universidad de Chile, pero esta vez en medio de la definición del campeonato, donde los azules enfrentaron a Cobresal, actual líder del torneo.

"No sirve para nada la U, cómo no van a tener amor propio. Si la U gana, hoy en día se mete en Copa Sudamericana, entonces, un amor propio, cómo no van a salir a jugar como la gente", señaló El King luego que Universidad de Chile perdiera por 4-3 ante Cobresal en un verdadero partidazo en el norte del país.

Cabe señalar que gracias a ese resultado y la derrota de Colo Colo por 2-0 ante Unión Española, el cacique se quedó sin opciones de pelear el título en la última fecha del torneo, algo que fue catalogado como un verdadero fracaso tanto por los hinchas albos, como por la directiva, ya que tenían opciones de bajar una nueva estrella.