Arturo Vidal analiza el rol de Johnny Herrera como comentarista

Arturo Vidal ha hecho constante noticia por las distintas reacciones que ha dejado en sus transmisiones de Twitch, donde analiza y opina sobre el acontecer nacional. Esta vez el turno fue para Johnny Herrera, quien recibió críticas palabras del "King".

Primero, el volante comenzó recordando la faceta más personal del arquero y luego lanzó su crítica por sus labores como comentaristas.

"Cuando jugaba en la Selección bien, una buena persona, siempre decía las cosas directo. Pero ahora como comentarista hablando de fútbol, no le pega mucho a la bolita, hay que decirlo", fueron las palabras de Arturo Vidal en su transmisión.

Además, hizo una comparación entre cómo era cuando era compañero y cómo es actualmente en labores de comentaristas, señalando que antes le gustaba más.

"No me gusta mucho. Me gustaba más como compañero ahí cuando decía las cosas, pero ahora de fútbol no, poco que decir", agregó Vidal.

Arturo Vidal defiende a Berizzo

Esta opinión del "King" podría verse fundada en los comentarios que Johnny Herrera le dedicó a La Roja después de empatar con Colombia, cuando apuntó principalmente a los cambios de Eduardo Berizzo.

"El problema fue que los cambios de Chile fueron porque los jugadores lo pidieron. Con todo respeto, parecía técnico de liga o de barrio, parecía técnico de barrio. Se funde uno, entra el guatón por un lado y entra el otro guatón por el otro lado", dijo Herrera.

Es por esto que ahora Arturo Vidal respondió y fue crítico con la labor que realiza Johnny Herrera en su nuevo cargo de comentarista deportivo, donde se ha mostrado constantemente en TNT Sports.