[FOTO] Arturo Vidal insulta y amenaza a actor de Canal 13 por redes sociales

Arturo Vidal se enfrascó en una seria discusión con Benjamín Silva, actor de la teleserie de Canal 13 ‘Amor a la Catalana’ y le lanzó fuertes palabras.

Una acalorada discusión en redes sociales fue la que tuvieron Arturo Vidal con el actor de Canal 13, Benjamín Silva, la cual derivó en fuertes palabras e, incluso, una amenaza.

Según reveló el artista que trabaja en la teleserie ‘Amor a la Catalana’ de Canal 13, todo se debió a que le envió una caricatura por interno en Instagram, donde aparece con chaleco amarillo al lado de un helicóptero.

La sorpresa llegó cuando el mismo futbolista le respondió en duros términos. “Perking… Ya nos encontraremos cagón culiao, a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda”, le mandó el volante del Barcelona.

“Sí, payaso orgulloso. Pero no me odia todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decirlo en la cara, soy bastante consecuente”, le replicó el actor de Canal 13.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en rede sociales.