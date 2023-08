Arturo Vidal abrió su corazón y reveló un detalle con Fernando Felicevich

Arturo Vidal dio detalles inéditos de la relación que mantiene con Fernando Felicevich, su representante desde la época de Colo Colo: "es mi todo, me aguantó los primeros meses", explicó por su primera etapa en Europa.

Las últimas horas de Arturo Vidal han estado entre la lesión que sufrió con A. Paranaense y que lo mantiene en duda para los próximos partidos de la Roja ante Uruguay y Colombia, y su última conversación con Davoo Xeneize, popular streamer argentino.

En la charla que duró dos horas abordó distintos temas: su sueño de volver a Colo Colo, la comparación entre Lionel Messi y Matías Fernández, sus primeros años en Europa y lo difícil que fue ese inicio:

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Fernando Felicevich?

El streamer argentino le consultó por su primera etapa en Alemania, a la cual llegó después de ganar tres títulos con Colo Colo y ser finalista de la Copa Sudamericana.

“Es difícil la etapa de salir al extranjero. No niego que los primeros tres, cuatro meses fueron muy duros, pero hubo una persona al lado muy importante y mi mamá. Una persona que no se da mucho, para mí es increíble, que es Fernando (Felicevich), mi representante, mi papá, mi amigo, todo, que me aguantó esos meses”.

Además el "King" se refirió a cómo debió sortear ese debut europeo y que contó con grandes campañas y un salto a la Serie A: Juventus".

"No sabía cocinar, nunca supe cocinar. Así que tenía que luchar con la cocina, con el idioma. Era mudo en Alemania, me comunicaba con gestos, trataba de escuchar. Los chilenos somos "barsuos", de cualquier forma nos hacemos entender", contó entre risas.