El volante del Barcelona tuvo una distendida conversación transmitida por sus redes sociales y las de Rodelindo Román, su club de barrio.

El formado en Colo-Colo habló de todo, de su regreso a los entrenamientos en Barcelon, contó detalles de su cuarentena en España con sus hijos y también le respondió a los "haters":

Tuvo una dedicatoria especial para los hinchas de Universidad de Chile que lo molestan constantemente vía redes sociales: "A la gente de la U: me pueden seguir escribiendo. Cuando me escriben me gustaría responder porque igual soy persona, tengo rabia", aclaró.

"Pero que me sigan escribiendo porque ahí me doy cuenta de que soy más importante que lo que tienen o de sus familias, porque me escriben a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana y eso me da risa.

"A veces respondo, pero ya está. No les voy a responder más, voy a reírme de las cosas, porque está todo muy grave", dijo.

"¿Puedo responder algo que me han preguntado mucho? Lo de Charly. Yo con Charly no tengo problemas, lo voy a dejar en claro. Con él somos amigos".

También tuvo palabras para Johnny Herrera. "Con Johnny tengo muy buena onda, una persona de verdad increíble, derecha, que te dice las cosas de frente si te las tiene que decir, y siempre es así con los compañeros con los que he estado", apuntó.

Finalmente, Vidal dijo que no va a responder más sobre ese tema: "porque cada vez que respondo hay noticias y dicen que soy soberbio, Y es mentira, yo lo paso bien. Aparte no ponen foto, no tienen seguidores. Si estuvieran en mi barrio y me lo dijeran de frente sería diferente", completó.