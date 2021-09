Arturo Vidal, el volante del Inter reclamó contra el arbitraje del peruano Diego Haro, aunque fue mesurado para evitar eventuales sanciones. "Después a uno lo multan, lo castiga, pero así estamos", aseveró.

Sobre la derrota en el Monumental, dijo que: "Es triste perder así. No aprovechamos las oportunidades que tuvimos y ellos sí. Si les das una, la aprovechan. Nos vamos tristes”,

"Me pega, cómo la gente no se va a molestar”, dice respecto de la infracción del volante del Real Madrid, en una queja que también abarca al videoarbitraje, que está para resolver este tipo de situaciones. “¿El VAR para qué está? No entiendo. Después a uno lo castigan lo multan, pero así estamos”, disparó.

Para cerrar, se refirió al duelo ante Ecuador: "No quiero hablar de eso. Me sacan palabras y después me castigan, o a la Selección. Ya pasó. Ahora, a recuperarse. No queda otra. A prepararse bien para el partido frente a Ecuador”, se resignó.

Acá te dejamos el posible penal de Casemiro 🇧🇷 sobre Arturo Vidal 🇨🇱, que el árbitro decidió NO ir a revisar en el VAR 🖥️ y posteriormente, no cobrar ❌.pic.twitter.com/NqRWo7pn8P — Hora Del Futbol (@horadel_futbol) September 3, 2021

Se perdió ante una selección llena de historia. Pero esto no ha terminado a seguir mejorando, trabajando juntos y luchando cada partido hasta el final.🇨🇱💪🏽👍🏽❤️🇨🇱👑 pic.twitter.com/r37bxc7Dh7 — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 3, 2021

PROGRAMACIÓN:

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre