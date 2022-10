Arquero de Curicó reveló amenazas de hinchas de Colo Colo

Tras ser la figura ante Colo Colo y el delicado hecho de violencia que sufrió su compañero Bayron Oyarzo, el portero de Los Torteros no aguanta más la violencia en el fútbol criollo.

"La verdad es que lo que pasó fue una vergüenza, porque al fin y al cabo manchan a todos los hinchas de Curicó, fueron un grupo de hinchas que cometieron esos disturbios, lamentablemente un compañero fue agredido por un delincuente, porque no se puede llamar hincha a ese tipo, es un delincuente. Ellos manchan a todos los hinchas y yo agradezco a los que se portaron bien, pero por culpa de esos cinco estúpidos mancharon todo lo que estaban haciendo los otros hinchas, que estaban esperándonos en modo familiar. Todos los días pasa algo en el fútbol chileno, hace unos días falleció un hincha de O’Higgins, ¿Qué va a pasar más adelante? Eso es lo que me pregunto todos los días, yo la noche del partido recibí mensajes de amenaza de hinchas de Colo Colo", comenzó diciendo a Canal 13.

Sobre los mensajes a su celular, dijo que: "Claro, también me llegaron antes del partido, andaba circulando un mensaje donde estaba involucrado yo, y yo sé que lo hacían para sacarme del partido, pero son mensajes que en su momento pueden traer consecuencias, por un mensaje dejan la embarrada… Yo sé que en el fondo del mensaje no es cierto, yo sé, pero es fácil dañar psicológicamente a una persona y destrozarle su cabeza… hoy en día se está volviendo mucho más común eso. Ayer por ejemplo después del partido, me escribieron varios hinchas de Colo Colo, ‘oye malo cu… voy a cobrar con voh por hacer tiempo’… al fin y al cabo son tonterías, yo les respondí a un par y les terminé torciendo el brazo, me pidieron disculpas…y dándome las gracias por la actuación…".

Fabián Cerda explica que: "Nosotros estamos muy expuestos a todo eso, todos los días sale una noticia mala por distintos motivos, lo único que van a conseguir es que no se lleven más hinchas al estadio, porque para ellos es un castigo menor, para mí tienen que tomar otro tipo de medidas más drásticas, porque no son dos, tres, partido a partido hay muertes, armas, hay de todo. Tenemos que darle un corte final a esto, que se pongan firme a tomar sanciones, qué va a ser el día de mañana, ¿Van a matar a un jugador? no esperemos a que eso suceda para que tomemos medidas".



Al arquero formado en Universidad Católica todavía le da vueltas el partido en Macul. "No es fácil salir a enfrentar al puntero al qequipo más regular, que tiene todas las estadisticas superiores... somos el segundo que lo viene persiguiendo de abajo, la verdad fue un partido muy lindo, muy duro, Tuvimos para haberlo perdido y también para haber marcado diferencias".