Arquero de Everton: "Creo que Colo Colo merece ser campeón"

Arquero del club Oro y Cielo "calentó" el duelo ante la UC. El conjunto albo se medirá ante Deportes Antofagasta el sábado 4 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

Universidad Católica que, con sus 65 unidades, depende de sí misma y un triunfo o un empate ante Everton de Viña del Mar le permitirá levantar su cuarta copa consecutiva en el torneo local.

Franco Torgnascioli, portero del elenco viñamarino en conversación con El Mercurio reconocicó que se jugarán con todo:

“Creo que tenemos suerte de jugar un partido de esta magnitud, desde el punto de vista motivacional es el instancia más linda de competir, está en juego un título, todos mirando; y lo vamos a jugar como se debe, con ‘el cuchillo entre los dientes’ como se dice, a nadie le gusta que te festejen en la cara”, señaló.

“Nunca estuve ajeno a cómo se definía la parte alta de la tabla, siempre uno está mirando, yo pensé que Colo Colo llegaría con ventaja a esta última fecha, sobre todo después que le ganó ese partido a Católica, que fue una especie de final. Nosotros venimos de una seguidilla de partidos sin ganar (seis) y queremos terminar de otra forma, como corresponde. La presión es de Católica, le sirven dos resultados, pero no se la vamos a poner fácil”, agregó el meta.

A ser consultado por su postura respecto de la definición del campeonato y el eventual campeón, el guardameta ‘ruletero’ dijo que:

“Te soy sincero, creo que Colo Colo merece ser campeón, fue regular a lo largo del año. Después, no sé si hizo bien o mal las cosas, pero fue el más afectado por la pandemia, le pegó duro”, complementó.

“Después de ganarle a Católica sacó cinco puntos de ventaja, yo pensé que iba a arrasar, pero vino ese partido con Audax que le dio vida a Católica. Pero esto no es por merecimiento, la UC por algo ganó tres torneos seguidos y sabe cómo manejarse en estas instancias”, cerró Franco Torgnascioli.

📌 G. Cerro exclusivo para evertonianos

📌 G. Laguna exclusivo parcialidad visitante

📌 Andes, Marquesina y Butaca VIP mixto



Venta de entradas desde las 2PM en https://t.co/tkeTsx2fx0 🎟#VamosEverton💙💛⚽️

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.