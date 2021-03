El volante de Calera conversó con ADN Deportes donde repasó lo sucedido en el Estadio Monumental: “me ha estado dando vuelta la jugada, fue una jugada de fútbol. César (Fuentes) sacó la peor parte, tuve la suerte de pedirle disculpas en la cancha y luego en el camarín. Tengo tristeza de verlo así, uno nunca quiere dañar al colega, nunca tuve mala intención”, partió diciendo.

“Llego tarde. Lo primero que recuerdo es una pelota dividida, vamos los dos en velocidad, estiro el brazo más de lo normal, pero nunca quise ponerle el brazo en la cara. Lo primero que le digo a Julio (Bascuñán) es que sí, le pego, y era lo que ameritaba (la roja)”, complementó Martínez.

Sobre el momento posterior a la agresión, el volante dijo que “primero le pedí disculpas en cancha porque lo vi muy mal, después Matías (Zaldivia) me decía que estuviera tranquilo. Luego de la ducha, hablé con la gente de Colo Colo. Lo esperé a la salida, le pedí disculpas y le insistí en que había sido una jugada de fútbol”, recalcó.

“Ojalá que César pueda volver pronto y yo no recibir mucha sanción“, cerró el mediocampista.

Los hinchas se mnifestaron:

No pude votar en ninguna encuesta de Twitter sobre cuántos partidos de suspensión merecía el jugador que fracturó a César Fuentes, porque nadie hizo una encuesta de Twitter. — Esteban Abarzúa #SangreAltiva (@eabarzua) March 29, 2021

No tengo nada contra el Chuky Martínez, es más creo en sus disculpas con César Fuentes. Pero no veo a algunos periodistas vueltos locos como la semana pasada con Falcón. No veo a La Tercera tirando titulares como "Energúmeno". Cuando es contra CC, están callados algunos. — Patricio Ocampo Cáceres (@Patron_DelGol) March 28, 2021

oye pelao culiao mala leche @chr_gonzalez te llenai el hocico hablando de la patada de insaurralde en Argentina y acá con el codazo a César Fuentes ni pio.



Después se queja el #GrenioCuliao cuando los putean.



Saco wea pic.twitter.com/Ok6chBpDYA — 😷🌟 Д МОГІГ РОГ ЕL СLЦB2 🌟 (@F4b14n21) March 29, 2021

DATOS NO MITOS@datosnomitos·28 mar.-Ojalá no sea fractura. Entre la operación y recuperación Cesar Fuentes se perdería x lo menos 1 mes -Ojalá el GREMIO no le ponga nombres a Chucky Martinez tampoco, estas cosas pasan -Guarden el diccionario de la RAE cabros de La Tercera. Aquí no hay noticia para uds