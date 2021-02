Ariel Holan y renovación con la UC: “Tenemos que avanzar en charlas con el presidente”

El director técnico de la UC, Ariel Holan, también reconoció que le hubiese gustado dirigir a La Roja, pero que nadie lo contactó.

El entrenador del flamante tricampeón del fútbol chileno, Ariel Holan, reconoció que su continuidad en Universidad Católica no está definida aún. En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el argentino reconoció que debe dialogar con la directiva cruzada para que hagan un balance de la temporada. Y asó decidan si seguirá o partirá de San Carlos de Apoquindo.

"Es lógico que cada vez que finaliza un ciclo se haga un balance, tendrá que tener las opiniones de ellos y las mías. Tenemos que avanzar en charlas con el presidente (Juan Tagle)", confesó.

Agregó que "quedamos con el presidente y con Tati (José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC) para organizarnos yeste viernes tendremos una reunión para ver cómo avanzamos".

Por otra parte, el ex director técnico de Independiente de Avellaneda confesó que "Católica es un equipo que ha sido protagonistaen los últimos años,pero también en el ámbito internacionalquiere serlo".

"Realmente el año pasado logramos llegar hasta los cuartos de final, pero es un club que por como viene trabajando siempre es importante seguir poniendo objetivos altos", complementó.

Sobre los rumores que indicaban que había sido contactado para tomar las riendas de la Selección Chilena, Holan fue claro. "Nadie nunca me habló de la selección,nunca fue una posibilidad porquenadie me contactó", disparó.

"Por supuesto que me hubiese gustado (dirigir a Chile), es un orgullo que un entrenador de clubes sea valorado para dirigir una selección", confesó.

Sobre lo mismo, reconoció que "son dos trabajos totalmente diferentes.En el club uno tiene a los jugadores todos los días y en la selección es más de microciclos cortos".

Para finalizar, expresó que "veo una liga chilena en crecimiento y que hay muchos chicos jóvenes que tienen un muy buen desempeño. Creo que es un lindo desafío para el entrenador que elegirán o fue elegido".

"Estos días no leí nada y lo único que pensé con mi cuerpo técnico y futbolistas fue sacar esto adelante. No tengo idea si el técnico de Chile fue elegido o no", concluyó.