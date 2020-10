Ariel Holan y amargo empate en Sudamericana: “Tenemos mucho por ajustar”

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se refirió al empate sin goles que protagonizaron ayer sus pupilos en su debut en Copa Sudamericana.

Un duro debut tuvo ayer Universidad Católica en la Copa Sudamericana. Los cruzados visitaron a Sol de América en Paraguay, y a pesar de que dominaron ampliamente el trámite del partido, no lograron conrectar las distintas llegadas que tuvieron en el partido de ida de la segunda fase del certamen.

Sobre eso se refirió el DT de la Franja, Ariel Holan, quien reconoció que tienen muchas cosas que mejorar de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

“Creo que cuando se plantea un partido de estas características, es importante hacer el gol para abrirlo. No lo pudimos conseguir. A medida que fueron pasando los minutos el rival se cerró. Tuvimos oportunidades pero no las pudimos convertir, nos faltó un poco en el último tramo de la cancha“, señaló el ex entrenador de Independiente en conferencia de prensa.

El próximo desafío del equipo precordillerano es enfrentar a Deportes La Serena en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional. Con respecto al partido, Holan no ve con malos ojos reservar algunos titulares para el partido de vuelta ante los paraguayos.

“Tenemos dos partidos. El próximo jueves tenemos la revancha ante Sol de América y el domingo jugamos ante La Serena. Veremos cómo llegamos y ahí tomaremos las decisiones. Seguramente uno de los que no viene jugando, tendrá la nuevamente la oportunidad de hacerlo en el equipo”, expresó.

Junto con eso, el argentino dijo que “nosotros tenemos una identidad de juego. Hay partidos que se tiene la eficacia y se puede ganar y partidos como los de hoy. Veremos qué haremos el jueves, siempre uno tiene que tener un balance en función de los recursos para optimizar los resultados”.

Para finalizar, Holan resumió el ingrato empate: “No insinuamos, llegamos. No pudimos concretar. Tuvimos dos tiros de Pinares, uno de Lezcano, una jugada de Puch. De haber convertido alguna de ellas el trámite y el resultado hubiesen sido distintos. Tenemos mucho por ajustar y es lo que vamos a hacer acá al jueves“.