Ariel Holan se burla de los hinchas de la UC con particular frase

Tras el encuentro que perdió la UC por la cuenta mínima ante Everton de Viña del Mar, el entrenador Ariel Holan comentó que “de ninguna manera tendríamos que haber perdido el partido. La única ocasión clara que recuerdo de ellos fue la del gol. Nosotros tuvimos algunas situaciones muy claras. Eso desde lo estadístico”.

“Desde el juego, cometimos errores conceptuales y técnicos. Eso conspiró para que pudiéramos generarnos más ocasiones de gol. Con la emocionalidad del resultado, todo es negativo”, agregó el técnico en el Estadio Santa Laura.

“Si fuera hincha, también estaría caliente. Es comprensible. Tenemos un sinnúmero de dificultades, pero no quiero que sean excusas. Buscaremos que esas dificultades se vayan sorteando rápidamente, pero prefiero guardármelas”, manifestó el DT respecto a las críticas que ha recibido por el mal presente de los cruzados.

Ariel Holan cree que la UC no juega peor que cuando el llegó a San Carlos.

Ahí vino la frase que enojó a los cruzados: “La convicción personal llega hasta el punto de que no devuelva al equipo peor de lo que lo recibí. Mejoramos en algunos aspectos, pero no en lo que todos esperamos. No se puede tapar el sol con las manos, estamos mucho mejor que cuando llegué”, aseguró.

Finalmente agregó en conferencia que “cuando vea que no puedo solucionar las dificultades que afrontamos o que lo que yo pueda ofrecer no alcanza, veremos qué hacemos. Vivimos un momento muy distinto del club respecto a cuando fuimos tricampeones. Cuando las cosas no salen, el responsable principal es el entrenador, pero no el único”.

Según La Tercera: "El argentino es el primer entrenador que gana un solo partido de 9 en un mismo Campeonato Nacional desde el neerlandés Wim Rijsbergen.