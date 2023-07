Leonardo Sequeira fue el verdugo de Universidad Católica en la nueva derrota de los dirigidos por Ariel Holan ante Everton por 1-0 en el estadio Santa Laura.

El argentino anotó el único gol del encuentro a los 87 minutos, dejando a su equipo en la cuarta ubicación y sacándole dos puntos de ventaja a los precordilleranos.

“De ninguna manera tendríamos que haber perdido el partido. La única ocasión clara que recuerdo de ellos fue la del gol. Nosotros tuvimos algunas situaciones muy claras. Desde el juego cometidos errores conceptuales y técnicos”, comentó Ariel Holan en conferencia de prensa tras la derrota.

A su vez, el entrenador argentino admitió que “estuvimos relativamente sólidos en defensa, pero no pudimos meter las ocasiones que tuvimos. Nos faltó tranquilidad para que apareciera ese pase importante. No nos vamos conformes”.

La autocrítica de Ariel Holan

Universidad Católica se ubica en la séptima ubicación de la tabla con 23 puntos a nueve unidades de los punteros Cobresal, Huachipato y Universidad de Chile.

Por lo mismo, los hinchas en redes sociales pidieron la salida del entrenador trasandino.

Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica.

“Si fuera hincha también estaría caliente. Es comprensible. Tenemos un sinnúmero de dificultades, pero no quiero que sean excusas. Buscaremos que esas dificultades se vayan sorteando, pero prefiero guardármelas”, reconoció.

“Cuando vea que no puedo solucionar las dificultades que afrontamos o que lo que yo pueda ofrecer no alcanza, veremos qué hacemos. Vivimos un momento muy distinto del club respecto a cuando fuimos tricampeones. Cuando las cosas no salen, el responsable principal es el entrenador, pero no el único”, finalizó.