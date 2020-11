Ariel Holan estalló contra los penales: “Nos cobraron cuatro que no fueron, me preocupa”

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se manifestó molesto ante la cantidad de penales que se les han cobrado en contra a sus dirigidos.

Un intenso duelo protagonizaron ayer Universidad Católica y Palestino, en un encuentro válido por la fecha 16 del Campeonato Nacional. El duelo estaba programado para el día 21 de octubre, pero un partido internacional de los precordilleranos provocó que fuese aplazado.

Así, con goles de Tomás Asta-Buruaga, Sergio Felipe (autogol), Fernando Zampedri y César Munder, el equipo de San Carlos de Apoquindo venció 4-1 a Palestino. Con el resultado obtenido en el Estadio Municipal de La Cisterna, los cruzados volvieron con todo a la pelea del título, que les entregaría su primer tricampeonato histórico.

Sin embargo, la victoria no fue suficiente para el entrenador cruzado, Ariel Holan, quien se expresó molesto por una situación específica. Se trata del penal que significó la apertura de la cuenta para Palestino, ya que el tiro desde los doce pasos ejecutado por Agustín Farías fue otorgado por el VAR, lo que desató la ira del DT argentino.

“Hay dos análisis bien diferenciados: me llama mucho la atención que en tres partidos nos cobren cuatro penales que no son. No fue este, el del otro partido y los dos de Curicó. Tal vez el nuestro tampoco. Es llamativo, tenemos la valla menos vencida, no nos llegan en todos los partidos y dar todos esos penales, me preocupa”, expresó tras el encuentro.

Con respecto a la ardua temporada que han tenido, el estratega afirmó que “hemos jugado muchos partidos seguidos, fueron semanas durísimas y el plantel lo fue tolerando de manera extraordinaria y mostró carácter en los partidos”.

“Al Inter le ganamos sobre la hora, con Sol de América, que es durísimo, tuvimos todo en contra y nos sobrepusimos y hoy tampoco empezó bien y tuvimos ese temple ante un Palestino que planteó un partido intenso. Sumado a que ninguno quedó sentido. Tuvimos dudas antes del partido, porque había algunos con golpes, a Catuto (Rebolledo) no lo quisimos arriesgar. Que terminen todos bien es muy positivo”, destacó.

También aprovechó para aclarar la función de su nuevo refuerzo, Juan Fuentes, en el equipo. “Tenemos un plantel que está haciendo un esfuerzo enorme, también conceptual porque la polifuncionalidad en el fútbol no es jugar de todo y no jugar de nada. No invento puestos. Hay características y cuando existen, hay que intentarlo, porque nos quedamos con un plantel justo, sobre todo en el mediocampo”.

“Hay que buscar variantes. Estamos bien de delanteros y defensores, pero al medio estamos justos. Va a venir Juan y esperamos que el Gato Silva y Marcelino Núñez se recuperen pronto. El esfuerzo que han hecho Buonanotte en la banda o Valencia, que no son sus puestos, les da un gran mérito”, concluyó.

Para finalizar, Holan confesó que “se fue Benjamín Kuscevic que era una pieza importante, pero está bien Germán Lanaro, Válber Huerta, Tomás Asta-Buruaga lo hizo bien, Alfonso Parot puede jugar ahí también así que Juan nos puede ayudar en defensa pero también en mitad de la cancha”.