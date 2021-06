Argentinos "siguen llorando" por polémica jugada en empate por Copa América

Desde el otro lado de la cordillera se sigue comentando un particular momento del encuentro que terminó 1-1.

Incluso TyC Sports sostiene que "la imagen es elocuente" detallando que "al detener la imagen, no quedan dudas: Eduardo Vargas tenía medio cuerpo inclinado sobre la medialuna del área".

El mismo medio explica que "hasta la temporada 2019/2020, el movimiento de Vargas era considerado invasión", sin embargo un cambio en el reglamento permitió que el gol del delantero formado en Cobreloa fuera totalmente válido.

TyC Sports recuerda la explicación de Horacio Elizondo, director del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien detallaba que "antes se consideraba la inclinación del cuerpo dentro del área como invasión, pero ahora solo se cuenta la posición de los pies".

Martínez ataja el penal. Se levanta, no sabe donde está la pelota y es lógico. Reacciona y ya está cabeceando Vargas. Cuando levanta la mano es porque no llega a atajarla de antemano. Dejen de decir que si no reclamaba iba a llegar. Ningún arquero elige no atajarla para reclamar.