ArgeFIFA: Tuiteros destrozan a los premios The Best

Argentina ganó en todas las nominaciones que tuvo en los premios The Best 2022 de FIFA. Lionel Messi fue seleccionado como el mejor jugador del año pasado y el polémico Dibu Martínez fue elegido como el mejor golero del mundo.

Messi se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.

Martínez se vio muy emocionado y agradeció a : “Mi familia es gran parte de esto, también la gente del Aston Villa y la gente de la Selección. Mención para Scaloni, que me dio la chance de jugar. Cuando me preguntaban de chico quién era mi ídolo, mi referente como arquero, ver a mi mamá limpiar edificios ocho o nueve horas y mi papá trabajar. Ellos son mis ídolos", dijo el Dibu.



TUITEROS DEL MUNDO RECLAMARON CON TODO:

❌ NO estuvo en el XI de la UEFA

❌ NO ganó la Champions

❌ NO fue Máximo goleador de la Champions

❌ NO fue el MVP de la Ligue 1

❌ NO estuvo en el XI de la Ligue 1

❌ NO estuvo entre los 30 mejores jugadores del Balón de Oro



Aún así Messi se llevo el premio The Best. ROBO 🤣 pic.twitter.com/inLgOe1kOe