Árbitro de la final del Mundial no se arrepiente de errores a favor de Argentina

Szymon Marciniak dio detalles de la gran final que se jugó en Qatar 2022, los hinchas de Francia recflaman varias jugadas que fueron cobradas a favor de los trasandinos.

"Los franceses no mencionaron esta foto, donde se puede ver como hay siete jugadores en la cancha cuando Mbappé marca un gol. Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad de Kolo Muani al final del partido, varios suplentes siguen terreno de juego", explicó.

Por ese motivo, Marciniak precisó que "hay periódicos serios y aquellos que buscan rumores. Amigos, grandes árbitros de Francia, me han escrito. La recepción fue genial. Muchos profesionales y futbolistas nos felicitaron, y Kylian Mbappé dijo que éramos grandes árbitros".

Finalmente, contó que el VAR, en primera instancia, cobró penal cuando Marcus Thuram cayó en el área cerca del final del tiempo reglamentario, pero lo desestimó: "la decisión del principal fue correcta".

This is SENSATIONAL refereeing. Cannot tell you how hard it is to detect a simulation offence like this, let alone with minutes left in the World Cup Final. Well done Szymon Marciniak 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/TtrO5HBB33