Árbitro chileno lanzó dura acusación en contra de Castrilli

En declaraciones a Radio Continente, Héctor Jona partió explicando que “aún no me llega ninguna notificación de mi despido. Yo me enteré por la prensa de lo que se está hablando y aparece mi nombre”.

Del mismo modo, el recientemente despedido árbitro expresó que “yo no transo lo que son los valores. A mí me enseñaron que cuando vas a un lugar se saluda desde la señora que barre hasta al gerente general de la empresa. Castrilli llegó y ni siquiera se presentó”.

Además, dijo que: “nunca hizo un trabajo práctico, el único que hizo fue penoso. Llegó con unos zapatos de trekking y el trabajo que hizo era para una categoría Sub 8, no para un árbitro profesional”.

“Tuvimos una pretemporada que fue nefasta, en la que ni siquiera teníamos almuerzo. Solo los profesionales del área física hicieron un trabajo profesional, como siempre los ha caracterizado. Es más, estábamos haciendo la pretemporada y Castrilli viajó a ver el partido de la selección contra Argentina”, complementó.

El réferi de 39 años estableció que Castrilli “está vendiendo un verso que no es el adecuado y el medio ya se enteró de eso. No hay trabajo, no hay mejora, la renovación tiene que ir con trabajo y tiene que ser por méritos”.

“Un joven de la Sub 17, para llegar a dirigir en Primera o en Primera B, tiene que hacer un trabajo previo para que tenga las herramientas. Ese trabajo no se hace con Castrilli, no se hace nada. Es impresentable. Yo estoy en shock aún”, estableció.

“Castrilli habla de un tema generacional, pero están saliendo Nicolás Gamboa con 34 años, Cristian Garay, Alejandro Molina, gente totalmente proyectable”, complementó

Jona agregó lo siguiente: “Los que hablamos en la reunión sindical estamos todos fuera. Hay gato encerrado, no hay otra respuesta, es por pedir una reestructuración, no por rendimiento”.