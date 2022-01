Árbitra italiana denunció una filtración de videos íntimos

La jueza italiana Diana Di Meo utilizó sus redes sociales para denunciar que es víctima de una "porno venganza" en un caso que ha generado gran impacto en su país.

La joven de 22 años, integrante de la de Sección AIA-FIGC de Pescara, grabó un video en el que denunció que le han robado varios vídeos íntimos de contenido sexual y los han difundido a través de servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp.

"Están compartiendo mis vídeos privados, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento. Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran", denunció Di Meo en su cuenta de Instagram.

La joven, que también estudia Servicios Jurídicos para la Empresa y sueña con alguna vez dirigir algún partido en San Siro, reclamó que:

"Yo no mandé esos videos. Me temo que alguien ha entrado en mi móvil, en mi iCloud. Están rastreando a los autores y a los involucrados en compartir los videos, porque eso también es un delito. Hoy la víctima soy yo, mañana podría ser una persona cercana a los que quizás ahora están viendo los vídeos y sonriendo", cerró.

