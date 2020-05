Su ex compañero Bruno Romo contó una inédita historia sobre el volante de la selección chilena.

Romo reveló que el actual jugador del Bayer Leverkusen estuvo un par de años en el fútbol joven del Popular, pero se fue por diferencias con el entrenador de la categoría, ya que le hizo jugar en un puesto distinto.

"Con nosotros estaba Charles Aránguiz y jugaba de contención. El mismo técnico que a mí no me hacía jugar le dijo a Charles que iba a jugar de lateral derecho. Uno ve a Charles muy callado, pero tiene esa personalidad de que no se queda con nadie y le dice que ‘no, yo juego de contención’", comenzó diciendo.

"El DT le dice ‘no, pero yo soy el técnico, vas a jugar de lateral y Charles le dice, ‘si yo no juego de contención, no juego’ y el técnico le dice, ‘bueno, si no juegas de lateral, te vas’ y Charles agarró sus cosas y se fue", aseguró el actual defensa del Juárez FC de México.

Romo dijo que poco tiempo después el volante apareció en Cobreloa: "Tres semanas después jugábamos contra Cobreloa y estaba Charles Mariano en la contención. Nos dio un baile y el entrenador de nosotros se agarraba la cabeza", cerró.

En 2009, el formado en Cobreloa fichó por el "Cacique". Fue el único jugador que participó en todos los partidos del Clausura en que los albos fueron campeones.