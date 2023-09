Aprueban nominación de Damián Pizarro a La Roja

El gran presente de Damián Pizarro y sus dos goles ante Cobresal ilusionan a Leonel Herrera, el ex defensor de Colo Colo cree que es una buena oportunidad para verlo en la Roja: “Es muy nuevito todavía, pero haciendo comparaciones con otros jugadores que han llamado, claro que merece una nominación”, dijo a Bolavip Chile.

“Jugar en Colo Colo significa el doble o triple de responsabilidad comparado a otros equipos. La madurez que se adquiere es mucho más rápida, no les asusta, no les da miedo ponerse una camiseta roja”, añadió el ex albo.

Herrera explica que Pizarro: “Es un chico joven con toda la ilusión y condiciones que tiene, que a lo mejor no hemos analizado lo que muestra, el cómo. Pizarro es muy directo para buscar el arco contrario, es un mérito que no tienen muchos jugadores en Chile”, cerró.

Arturo Vidal pone todas sus fichas en el canterano de los albos: “¿Chupete Suazo? Es más, será el mejor delantero, es mejor que todos los hueones. Tiene todo, velocidad, potencia, le falta lo último pa definir”, comentó Vidal.

El King se mostró de acuerdo a que sea convocado a la selección chilena. “Ojala se le abra el arco para siempre”, comentó el volante nacional.