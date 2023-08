Aparece nuevo video que deja como mentiroso a Luis Rubiales

Durante las últimas horas, comenzó a circular video del momento en que Luis Rubiales besa a Jennifer Hermoso. Este registro audiovisual que se está haciendo viral aclara en parte la polémica que se tomó el mundo del fútbol femenino, ya que desmiente la versión del presidente, quien había dicho que casi se caen y por eso subió sobre la jugadora.

¿Qué había declarado Luis Rubiales?: “me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti. Has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó: ‘Eres un crack’.Y yo le dije: ‘¿Un piquito?’, y ella me dijo: ‘Vale'”.

🔴 🚨 #ÚltimaHora Un vídeo inédito hasta ahora podría acabar de desmentir las declaraciones de Rubiales.



En el nuevo plano se observa que fue Rubiales quién se subió sobre Jenni Hermoso tras la final del Mundial. https://t.co/vpKfhptQYp pic.twitter.com/gvKtIrbHiU — ABC.es (@abc_es) August 28, 2023

Duro castigo de la FIFA

"El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio (Colombia), en uso de las facultades que le otorga el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDC), ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Luis Rubiales de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional", dice el comunicado que la FIFA difundió a la opinión pública.

Pero no es el único organismo que tomará medidas: La Fiscalía española abrió una investigación que podría acabar en una denuncia por agresión sexual contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

"Hemos acordado ponernos en contacto con Jennifer Hermoso para informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual en los próximos 15 días", dicen desde el ente rector del fútbol español.