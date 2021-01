Antonio Conte respaldó a Alexis Sánchez como jugador del Inter

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, esclareció la situación del delantero chileno Alexis Sánchez ante el rumor de su partida a la Roma.

Gran conmoción generó ayer la noticia que llegó desde Italia, donde un chileno sería el protagonista de la fase final del mercado de fichajes. Se trata de Alexis Sánchez, quien habría sido parte de una negociación entre Inter y Roma para intercambiar al chileno por Edin Dzeko.

Sin embargo, fue el mismo director técnico del Inter, Antonio Conte, quien aclaró las dudas en torno al futuro del tocopillano en la ciudad de la moda. Frente a los rumores, que daban por avanzadas las conversaciones entre ambos equipos para que Alexis jugara en la Roma, Conte reconoció que el bicampeón de América debe concentrarse en su presente en el cuadro nerazzurri.

"Sánchez es jugador de Inter, debe estar concentrado y disponible para el equipo", indicó el entrenador italiano en conferencia de prensa.

Sobre el posible intercambio entre el ex Barcelona con Edin Dzeko, el estratega confesó que "no pedí nada. Siempre he dicho que estos serán los jugadores definitivos hasta el final de temporada".

"Los jugadores seguirán siendo estos, salvo si alguno descontento y pide irse o si hay situaciones sin desembolso económico, de lo contrario no veo ningún cambio”, complementó.

Así, el próximo desafío del Inter de Milán será cuando enfrente al Benevento en una nueva fecha de la Serie A. Este sábado, a partir de las 16:45 horas ambas escuadras se medirán en el Estadio San Siro, y los lombardos buscarán la victoria para seguir en la lucha por el título.