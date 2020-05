El ex delantero de Universidad de Chile declaró hace un tiempo que le gustaba el Cacique.

Sebastián Ubilla fue formado en Santiago Wanderers de Valparaíso, club al que volvió esta temporada, pero también está muy identificado con Universidad de Chile, donde jugó por varias temporadas.

El "Conejo" que llegó a los universitarios por petición de Jorge Sampaoli, nunca ocultó suamor por los azules.

Sin embargo, una cuenta de twitter del club de la quinta región publicó entrevista de archivo de Ubilla, donde revela el verdadero club de sus amores: Colo Colo.

Un joven Ubilla cuenta que desde que era niño seguía al popular.

"Llegué a principios del 2004 a las inferiores de Wanderers. Juan Riveros fue mi primer entrenador y desde chico que he querido ser jugador profesional. De niño que me gusta Colo Colo y jugando un día por el Club Pedro Montt de Quilpué un veedor que se llama Omar Soto me recomendó para Wanderers. Al final fui y resulta que me quedé en Valparaíso", cuenta el delantero en aquella entrevista.