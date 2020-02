Anna Modler: la modelo sudafricana que es vinculada con Alexis Sánchez

Modler respondió algunas preguntas en su Instagram que parecen acercarla al delantero chileno.

La modelo sudafricana de 22 años ha alimentado algunos rumores al compartir en su cuenta de Instagram algunas fotografías con Atom y Humber, los famosos perros del jugador.

El año pasado, específicamente en agosto, cuando el futbolista defendía la camiseta del Manchester United, The Sun (diario inglés) dejó al descubierto el supuesto romance que existía entre Alexis Sánchez y Anna Modler, luego de fotografiarlos juntos en Inglaterra.

Modler respondió una sesión de preguntas y respuestas de Instagram una serie de respuestas que la acercan a Alexis Sánchez, asegurando que quiere conocer Sudamericana, que está aprendiendo a hablar en español y que prefiere el fútbol a otros deportes

