Anna Modler: ex polola de Alexis Sánchez tiene nueva pareja

El diario The Sun destacó que el defensa del Tottenham, "Eric Dier, sale con la modelo Anna Modler, la ex de la ex estrella del Arsenal, Alexis Sánchez".

La publicación detalla que Dier y Modler se conocieron a través de amigos en común y uno de ellos le detalló al medio británico que “están muy felices. Se han estado viendo mucho".

The Sun ironiza y sostiene que "el defensa central del Tottenham ha asestado un golpe a sus clásicos rivales" recordando el pasado de Sánchez en el Arsenal.

Si bien Alexis y Modler nunca confirmaron su relación, "ella difundió su relación con el delantero después de subir fotos posando junto a sus dos Golden Retrievers Atom y Humber" recordó The Sun.