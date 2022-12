Anita Alvarado le lanza dura advertencia a Jorge Valdivia

"Mi hija (Angie Alvarado) tenía 17 años y sí anduvo con tu marido (Jorge Valdivia). Conocí a tu marido. Estuvieron juntos. Llegaba en taxi a la casa…": fueron algunas palabras de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz

El exfutbolista había realizado una publicación defendiendo a su esposa, la “Geisha” reaccionó en un su live vía Instagram que tuvo más de 80 mil conectados, y la mujer respondió con todo.

“Y sobre lo que dijo de que como iba a andar con alguien que se acostó en un reality, saco hue... que te crei’ si te andai pelando en cada plaza hue..., de hecho a ti te abastecen la plata, como te tienen vigilado en el banco con respecto al dinero, el papá es el que los abastece, o lo hacia en ese tiempo”, lanzó con todo.

Con respecto a los dichos del ex 10 de la selección chilena, Anita respondió:

“Es un mentiroso, no me vengas con hue... viste mi cara en mi casa, yo prohibí esa relación, porque la Angie tenía 17 años y mis abogados me decían que te demandara y mira pude haberte demandado por lo que hoy escribiste y te haces el zángano, que no hiciste nada”, sentenció.

“Y creo que estas lleno de infección, hediondo, traten como traten a mi hija es más limpia, entre tu y la Daniela no hacen un despacito de limpieza mental de mi hija”, señaló.