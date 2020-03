El presidente de Blanco y Negro se refirió a los candidatos que maneja la institución.

Mosa conversó con los medios de comunicación y analizó la situación en la que se encuentra la llegada del nuevo entrenador de Colo-Colo:

"No sé si se ha complicado, lo vimos antes de ayer este tema, nosotros no le preguntamos a nadie su orientación política. El análisis que hacemos son sus logros deportivos, su espalda y manejo. Entendemos el contexto del país, que en su momento quizás no fueron buenas declaraciones. No queremos meternos en un tema político. Una vez cometí un error donde hice un calificativo, junte la política con el deporte y hasta de hoy me arrepiento de eso", asegura.

El empresario aseguró que quedan en carrera Scolari y Gustavo Alfaro: "Es lo que dijo Harold, hemos tenido una serie conversaciones con varios técnicos, los cuales él enumeró nos dijeron que no por distintas razones, seguimos conversando con dos técnicos que son básicamente Felipao y Gustavo Alfaro, que hemos tenido conversaciones a través de Marcelo Espina. Estamos tratando de dar con el mejor, tratar de colocar a la cabeza de esta instutución el mejor entrenador que esté a nuestro alcance".

"Estamos manejandolo con mucha seriedad, con mucho sigilo, entendemos que estas cosas se filtren. Estamos tranquilos con las conversaciones que hemos tenido hasta el momento, como les dije, hay tres o cuatros técnicos que nos dijeron que no. Estamos conversando con estos dos", agrega.

"Esperamos que las conversaciones se sigan dando de buena manera, muy respetuosas, muy fluidas, dando muestras de que se quiere. Uno cuando conversa con la persona, se da cuenta del interés".