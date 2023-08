Bruno Barticciotto coqueteó constantemente con Colo Colo antes de partir finalmente a Talleres de Córdoba. En ese contexto, el director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló la verdadera razón por la que el delantero no llegó al conjunto albo.

"Siempre quise traer a Bruno Barticciotto a Colo Colo. Yo no solo hablé una vez con Marcelo (Barticciotto), sino que varias veces, lo propuse al interior (del directorio) también y no vi muchas ganas por traer a Bruno. Nunca fue la prioridad para esta administración y no sé por qué", comenzó acusando el dirigente.

Quizás te pueda interesar: Esposa de Maximiliano Falcón se mostró furiosa con crítica de Verónica Bianchi

En esa misma línea, aseguró que no solo eran razones futbolísticas la que motivaban su fichaje, sino quela relación con el ídolo albo era una muy buena oportunidad de generar un vínculo especial.

"Había una cosa no sólo futbolística, si no que viniera el hijo de Barticciotto a ponerse la 7 y jugar acá. Había algo histórico que le iba a hacer bien al club. Así que una pena que se haya ido a Talleres", agregó.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior Mosa no se desanima con verlo alguna vez con la camiseta de Colo Colo. "En una de esas se pega una vuelta por acá Bruno, creo que tiene muchas condiciones", finalizó.

Lo cierto es que finalmente Bruno Barticciotto fichó en Argentina, por lo que tendrá que pasar tiempo para que reviva la opción de verlo en el Cacique. De esta manera, el hijo del ídolo albo tendrá que ganarse un puesto en el fútbol argentino, y demostrar las cualidades que lo alzan como una posibilidad en la selección chilena.