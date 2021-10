Aníbal Mosa reveló el tiempo por el que buscarán renovar a Quinteros

El ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló sobre su nuevo papel al interior de la concesionaria y de la renovación del técnico albo.

Recientemente el directorio de Blanco y Negro, donde participa Aníbal Mosa, aprobó las renovaciones de importantes jugadores de Colo Colo. Se trata de Leonardo Gil, Pablo Solari y Emiliano Amor, esto con ir por el objetivo de la Copa Libertadores 2022.

Y en la misma reunión igualmente se trató un tema que ha preocupado a los jugadores e hinchas albos. Se trata de la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca, acción a la que ya se le dio el visto bueno para empezar a negociar la extensión del vínculo.

Precisamente fue el ex presidente del “Cacique”, y actual director, quien protagonizó dicho encuentro. Sobre eso, el reconocido empresario disparó que el gerente deportivo, Daniel Morón, ya trabaja para poder sellar lo más pronto posible la permanencia del DT argentino-boliviano.

"Conversamos, Daniel Morón hizo una muy buena presentación y hemos aprobado que Daniel entre a conversar con su representante. Tenemos toda la intención que continúe, para tener una estabilidad en la parte deportiva por un año, dos años. Queremos mantener el equipo", reveló en entrevista con Radio ADN.

Con respecto al tiempo que quieren que Quinteros se quede en Macul, fue claro. "Un año, dos años, uno más uno, dos años pueden ser. Tenemos que hacer los esfuerzos por ambas partes para que Gustavo se mantenga hasta el 2022. Yo creo que con dos años él puede desarrollar su proyecto deportivo. Él tiene todas las intenciones de continuar, su familia está contenta acá, así que estamos viendo".

Sobre su nuevo papel en la concesionaria, aprovechó de aclarar varios puntos. "Me he sentido bien, yo soy colocolino así que me da lo mismo en la posición en que me toque ayudar. No estoy pensando en nada, hoy lo único en lo que estoy abocado es apoyar las cosas que sean importantes, que sean de mejora para el club. Esas son mis prioridades".