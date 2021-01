Aníbal Mosa: “Nadie se ha contactado con nosotros por Nicolás Blandi”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al supuesto interés de algunos equipos argentinos por contratar al delantero Nicolás Blandi.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, asistió a conferencia de prensa después de la reunión de directorio realizada ayer. El timonel albo se refirió al presente del club, que lucha por no descender, y también esclareció las dudas con respecto al interés de otros clubes por el atacante argentino Nicolás Blandi.

Debido a su mal desempeño en Colo Colo, Independiente y Estudiantes de la Plata fijaron su mirada en el ariete. Sin embargo, Mosa explicó que "nadie del fútbol argentino se ha contactado con nosotros por Nicolás, él es integrante del plantel y está a disposición del cuerpo técnico".

Sobre lo mismo, reconoció que "a Nicolás lo veo contento, hablo con él del mismo modo como lo hago con el resto de los jugadores cuando los voy a ver al entrenamiento. Está haciendo todo lo que tiene que hacer para satisfacer las necesidades del cuerpo técnico. Y si juega o no juega, hay que preguntarle a Gustavo (Quinteros)".

Sobre la ardua lucha contra el descenso, Mosa ratificó que "la concentración está en ganar los cuatro partidos, salir del lugar incómodo en que estamos". Además señaló que tras el término del torneo se harán las evaluaciones correspondientes, para ver quienes llegan, quienes se van y quienes se quedan en el Monumental.

Para finalizar, el empresario fue consultado sobre una eventual definición ante Universidad de Chile para definir un descendido. Y Mosa fue claro: "Lo único que tengo en la cabeza, son las cuatro finales. Lo que pase alrededor nuestra no nos incumbe. Nosotros tenemos a favor que no dependemos de nadie. Lo que pase con el resto no nos interesa mucho".