Aníbal Mosa le cerró la puerta a Julio Barroso: “Ya es historia pasada”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio por finalizado el “caso Barroso” y reconoció que “no se volverá a hablar del tema”.

Una intensa reunión de directorio tuvo ayer Blanco y Negro de cara a la temporada 2021, donde Colo Colo jugará el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Tras eso, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, asistió a conferencia de prensa para dar a conocer una noticia que no gustó nada en los fanáticos albos.

Y es que el timonel albo reconoció que Julio Barroso, que no fue renovado tras concluir el Campeonato Nacional 2020, no será reincorporado al club. "Julio Barroso es un excelente deportista y entregó mucho a la institución pero ya es historia pasada y no se volverá a hablar del tema. Esperamos que le vaya muy bien en su próxima institución", señaló.

El bullado “caso Barroso” ha generado gran polémica en las últimas semanas, ya que el propio Gustavo Quinteros señaló que lo quería en el equipo. Esto debido al gran rendimiento mostrado por el zaguero en la fase final del campeonato pasado, volviéndose un pilar fundamental para que el “Cacique” se salvara del descenso.

Sobre lo mismo, también se refirió a otra polémica, donde se especuló que los refuerzos se contrataban sin consultar al entrenador. Ante eso, Mosa reconoció que todos los fichajes se hacen "con el visto bueno del entrenador. Hemos ido consensuando con nuestro DT cuáles son los jugadores que necesita y cuáles son los que podemos dar".

Mosa de igual manera comentó la polémica solicitud que le hicieron seis directores de Blanco y Negro. Y es que los directivos le pidieron dejar su cargo como presidente de la concesionaria, a lo que fue tajante.

"No me quiero aferrar a ningún poder. Sería irresponsable dejar a la institución sin cabeza en este momento. El momento para discutirlo es en la junta de accionistas de abril", reconoció el empresario.

Finalmente, destacó el arribo de Daniel Morón como nuevo gerente deportivo del “Eterno Campeón”. "Creemos que el conocimiento que tiene, en su calidad de referente, y su paso por el directorio le da un plus importante. Conoce la institución", concluyó.