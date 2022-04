Aníbal Mosa: "La gente cree que le hice la cama a Valladares"

Edmundo Valladares dejó la presidencia de Blanco y Negro este lunes tras la junta de accionistas.

Noticia que fue un duro golpe para los hinchas de Colo Colo que apuntaron a Aníbal Mosa como el responsable de lo sucedido. Director de la concesionaria que entregó sus declaraciones al respecto.

"Hace unas semanas me mencionaron la opción de que Edmundo siguiera como presidente y Alfredo Stöhwing fuera vicepresidente y yo la apoyé, por eso me llamó la atención lo que pasó hoy. Llamé a Valladares y él me dijo que jamás le presentaron la posibilidad de ser presidente", indicó.

"En el año que estuvo Edmundo en la presidencia y Edison Marchant en la vicepresidencia, lo apoyé en el 99,9 por ciento de las cosas, en contratación de jugadores y otros temas internos. De hecho, le ofrecí mis votos cuando fueron a buscar a Marcelo Moreno Martins", agregó en ESPN Chile.

Luego el directivo fue más allá manifestando que "no estoy detrás de ningún cargo en Colo Colo, la gente cree que le hice la cama a Valladares,al ex presidente yo creo que le faltó generosidad".